OSE Immunotherapeutics et HalioDx collaborent pour mener des travaux exploratoires sur des biomarqueurs immunitaires dans le cadre de l'essai clinique de phase 3 avec Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules

Nantes et Marseille, le 27 novembre 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), société de biotechnologie qui développe des immunothérapies innovantes, et HalioDx, société de diagnostic spécialisée en immuno-oncologie, annoncent une collaboration pour mener une étude translationnelle portant sur des biomarqueurs immunitaires dans le cadre de la Phase 3 clinique en cours avec Tedopi® chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules.Cette collaboration portera sur l'évaluation et l'analyse d'échantillons de tissus issus de biopsies de patients participant à l'essai clinique de phase 3 Atalante 1. HalioDx utilisera son expertise dans le diagnostic en immuno-oncologie, basée sur une technologie brevetée, pour mener des travaux exploratoires visant à identifier des marqueurs immunitaires, et répondre ainsi à l'un des objectifs de l'essai clinique.