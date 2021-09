OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim présentent des résultats de Phase 1 de BI 765063, inhibiteur first-in-class de SIRPa, dans les tumeurs solides avancées, au congrès de l'ESMO 2021

o BI 765063, un inhibiteur first-in-class de SIRPa sur l'axe CD47/SIRPa « Don't Eat Me », est développé en collaboration avec Boehringer Ingelheim.



o Les données de la Phase 1 d'escalade de dose montrent une bonne tolérance de BI 765063 en monothérapie et en combinaison avec l'anti-PD-1 ezabenlimab et des signes prometteurs d'activité clinique chez des patients atteints de tumeurs solides et lourdement prétraités.





Nantes, France - le 16 septembre 2021 - 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la présentation(1) de nouvelles données prometteuses de l'inhibiteur de SIRPa BI 765063, issues de l'escalade de dose de l'essai de Phase 1, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, au congrès de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tient du 16 au 21 septembre 2021.