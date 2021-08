OSE Immunotherapeutics et ARCAGY-GINECO annoncent la randomisation de la première patiente dans l'étude clinique de phase 2 évaluant Tedopi® en combinaison avec pembrolizumab dans le cancer de l'ovaire

o Un essai clinique mené sous la promotion du groupe coopérateur en oncologie ARCAGY - GINECO, avec le soutien de Merck Sharp & Dohme Corp. (MSD) - une filiale de Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, États-Unis, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada - et OSE Immunotherapeutics.

o Une approche innovante dans le cancer de l'ovaire, une indication dont le besoin médical est très fort.

o Des premiers résultats attendus début 2025.



Nantes, le 26 août 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) et le groupe coopérateur français ARCAGY-GINECO annoncent la randomisation de la première patiente dans l'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi® en monothérapie et en combinaison avec Keytruda® (pembrolizumab) de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie (étude TEDOVA).