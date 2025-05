OSE Immunotherapeutics : des résultats positifs dans le traitement de la rectocolite hémorragique

AOF - EN SAVOIR PLUS

En outre, l'ensemble des données cliniques de l'étude démontre le potentiel d'une monothérapie first-in-class (se dit d'un médicament qui utilise un mécanisme d'action nouveau et unique pour traiter une condition médicale particulière) avec un mécanisme d'action innovant dans les maladies chroniques et inflammatoires.

(AOF) - OSE Immuntherapeutics a annoncé que plus de 90 % des patients souffrant de rectocolite hémorragique ayant atteint une réponse clinique après 10 semaines de traitement avec Lusvertikimab ont maintenu une rémission symptomatique pendant 24 semaines supplémentaires. L’anticorps monoclonal de la société de biotechnologie a été bien toléré pendant les 24 semaines de traitement supplémentaires.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.