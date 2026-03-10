 Aller au contenu principal
OSE Immunotherapeutics confirme Marc Le Bozec comme Directeur Général pour mener la prochaine phase de croissance stratégique
information fournie par Boursorama CP 10/03/2026 à 07:30

Nantes, France, 10 mars 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) annonce aujourd’hui la transition de Marc Le Bozec de Directeur Général par intérim à Directeur Général permanent, avec effet immédiat. M. Le Bozec occupait le poste de Directeur Général par intérim depuis le 2 octobre 2025.

A l’issue d’un examen approfondi des candidatures internes et externes, et sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d'administration a confirmé à l'unanimité la nomination de Marc Le Bozec au poste de Directeur Général permanent.

