Le brut cesse sa course folle après les propos de Trump sur une fin imminente de la guerre

Des personnes font le plein de leur voiture dans une station-service de Séoul

Les prix du pétrole chutent mardi après avoir atteint ‌la veille leur plus haut niveau en plus de trois ans, les craintes d'une interruption prolongée de l'approvisionnement mondial s'apaisant après que ​le président américain Donald Trump a prédit lundi une fin imminente de la guerre avec l'Iran.

Le Brent recule de 7,03% à 92,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 7,14% à 88,00 dollars vers 09h07 GMT.

Les prix du pétrole ​sont donc repassés sous la barre symbolique des 100 dollars qu'ils avaient franchie lundi pour atteindre leur plus haut niveau depuis mi-2022.

Les réductions de production opérées par l'Arabie saoudite ​et d'autres producteurs de la région du Golfe, ainsi que la ⁠fermeture à la navigation du détroit d'Ormuz en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, ont fait craindre aux opérateurs ‌une perturbation majeure de l'approvisionnement mondial et une remontée de l'inflation, avec des répercussions sur la politique monétaire et l'activité économique.

Mais cette course folle s'est arrêtée lundi soir après que Donald Trump a déclaré que ​la guerre contre l'Iran était "pratiquement terminée" et "très en ‌avance" sur son calendrier initial estimé à quatre à cinq semaines, même si les conditions ⁠de cessation du conflit, qui est entré mardi dans son onzième jour, restent incertaines.

Un porte-parole des Gardiens de la révolution a déclaré que Téhéran ne permettrait pas l'exportation "d'un seul litre de pétrole" de la région si les États-Unis et Israël poursuivaient leurs attaques, tandis ⁠que Donald Trump a averti ‌qu'il frapperait l'Iran encore plus fort si celui-ci maintenait son blocus.

Le président américain a également déclaré lundi qu'il ⁠avait eu un "très bon" échange téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine qui, selon un conseiller du Kremlin, lui aurait fait ‌part de propositions visant à trouver rapidement une issue à la guerre.

Selon plusieurs sources, Donald Trump étudie un ensemble ⁠de mesures destinées à enrayer la flambée des prix mondiaux du pétrole, envisageant d'assouplir les ⁠sanctions pétrolières visant la Russie et ‌de recourir aux réserves stratégiques de pétrole.

"Il est clair que les commentaires de Trump sur une guerre de courte durée ont calmé ​les marchés. Si hier, la réaction à la hausse a été ‌excessive, nous pensons qu'aujourd'hui, la réaction à la baisse est également excessive", a déclaré Suvro Sarkar, responsable des marchés de l'énergie chez DBS Bank.

Une réunion des ​ministres des Finances du G7, présidée par la France, s'est tenue lundi, au cours de laquelle un recours coordonné aux réserves stratégiques a été discuté, tandis que les ministres de l'Energie du groupe doivent se rencontrer mardi en marge du Sommet international ⁠sur l'énergie nucléaire qui se tient à Paris.

"Les discussions autour de l'assouplissement des sanctions sur le pétrole russe, les commentaires de Donald Trump laissant entendre que le conflit pourrait finalement s'apaiser et la possibilité que les pays du G7 puisent dans leurs réserves stratégiques de pétrole ont tous véhiculé le même message : les barils de pétrole continueront d'une manière ou d'une autre à arriver sur le marché", écrit mardi Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note.

(Reportage Anushree Mukherjee à Bangalore et d'Emily Chow à Singapour ; version ​française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)