OSE Immunotherapeutics : cessation des fonctions de Nicolas Poirier en tant que directeur général

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce la cessation des fonctions de Nicolas Poirier en tant que directeur général, et la nomination de Marc Le Bozec comme directeur général par interim, décidées hier par le Conseil d’administration de la Société. Le conseil d’administration a lancé un processus de recrutement pour identifier un nouveau directeur Général permanent.

Nicolas Poirier conserve son poste de directeur scientifique chez OSE.

La cessation des fonctions de directeur général de Nicolas Poirier n’entraînera le versement d'aucune rémunération ou indemnité compte tenu du fait que Monsieur Nicolas Poirier est rémunéré exclusivement au titre de son contrat de travail avec la Société.

Marc Le Bozec accompagne aujourd'hui de nombreuses entreprises du secteur des biotech en tant que conseil, administrateur et investisseur. Il a une grande expérience du management de transition.

Entre 2015 et 2023, il a créé et géré deux fonds d'investissement biotech au sein de Financière Arbevel. Il y a réalisé 11 investissements et 2 sorties : TransCure bioServices vendue à Cathay Capital début 2022 et Imactis vendue à GE Healthcare début 2023. Auparavant, il a été directeur financier de Cellectis, pour qui il a levé 120 millions d'euros et dont il a préparé la cotation au Nasdaq. Il a également dirigé et redressé CYTOO.

