Ose Immunotherapeutics bondit après des résultats positifs contre la rectocolite hémorragique

(AOF) - Ose Immunotherapeutics (+8,01% à 11,06 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après l’annonce aujourd’hui des résultats positifs de la phase d’induction de CoTikiS, l’étude de phase 2 randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo, avec Lusvertikimab (OSE-127). Elle démontre "une forte efficacité et un profil de sécurité favorable" dans la rectocolite hémorragique active (RCH) modérée à sévère, une maladie inflammatoire chronique récidivante et invalidante de l'intestin.

" Lusvertikimab a clairement démontré une preuve d'efficacité clinique significative dans la rectocolite hémorragique, et nous sommes impatients de continuer son évaluation dans d'autres études avec pour objectif ultime de rendre cette thérapie innovante accessible à des millions de patients en attente de traitements plus efficaces et plus sûrs ", annonce le directeur général Nicolas Poirier. " Lusvertikimab est un anticorps monoclonal pur antagoniste du récepteur de l'IL-7 et nous pensons qu'il a un large potentiel unique de produit ‘first-in-class' qui pourrait bénéficier aux patients souffrant de diverses maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques ".

