OSE Immunotherapeutics annonce une publication sur OSE-230, une thérapie agoniste innovante dans la résolution de l’inflammation, dans ‘Frontiers in Immunology’

Nantes, France – le 19 juillet 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la publication des derniers résultats sur l’anticorps monoclonal pro-résolutif OSE-230, une nouvelle approche innovante dans la résolution de l’inflammation sévère et chronique, dans le journal ‘Frontiers in Immunology *.



L’article, intitulé : “ChemR23 activation reprograms macrophages toward a less inflammatory phenotype and dampens carcinoma progression” porte sur l’expression de ChemR23 par les macrophages associés à la tumeur (TAM, Tumor-Associated Macrophages) et l’utilisation de modèles tumoraux pour explorer l’activité pro-résolutive et non-immunosuppressive d’OSE-230 dans une situation inflammatoire chronique sévère associée au cancer et aux métastases.