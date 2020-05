OSE Immunotherapeutics annonce un programme de vaccin prophylactique contre le COVID-19

o La Société s'appuie sur son expertise de sélection et d'optimisation de peptides et sur sa technologie brevetée Memopi® pour explorer une réponse lymphocytaire T avec une mémoire immune dans le COVID-19,

o Et utilise des algorithmes d'intelligence artificielle de MAbSilico pour accélérer l'optimisation d'épitopes capables d'induire une immunité mémoire cellulaire robuste.

o Les premiers résultats précliniques sont attendus au début du 2ème semestre 2020 et le démarrage d'un essai clinique est envisagé d'ici la fin de l'année.



Nantes, le 5 mai 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce que la Société s'est engagée dans la lutte contre COVID-19 et son équipe d'immunologistes travaille activement à l'élaboration d'un vaccin prophylactique contre le virus pandémique SARS-CoV-2.