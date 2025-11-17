OSE Immunotherapeutics annonce que le Comité indépendant d’experts scientifiques (IDMC) recommande la poursuite d’ARTEMIA, l’essai pivot de Phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules

NANTES, le 17 novembre 2025, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui que le Comité indépendant d’experts scientifiques (IDMC, Independent Data Monitoring Committee) de l’essai clinique pivot international de Phase 3 ARTEMIA, évaluant Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), a émis une recommandation positive pour poursuivre l’essai sans modification.



Comme prévu dans le protocole de l’étude ARTEMIA, le Comité indépendant d’experts scientifiques (IDMC) se réunit régulièrement pour examiner les données de l’essai en cours. Son rôle est d’évaluer l’avancement de l’étude, les données de sécurité et les critères d’efficacité critiques, afin de protéger les intérêts des participants. L’IDMC fournit au promoteur et au comité de pilotage des recommandations concernant la modification, la poursuite ou l’arrêt de l’étude. Ce type de comité est habituel dans les études de grande envergure, randomisées et menées sur plusieurs sites, comme ARTEMIA.