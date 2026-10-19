OSE Immunotherapeutics annonce les résultats de Topline positifs de l'étude de Phase 2 randomisée Combi-TED de Tedopi® (OSE2101) dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique

• Les résultats de Topline seront présentés par le Pr Federico Cappuzzo, PhD, le 25 octobre 2026 au congrès annuel de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) à Madrid

• OSE Immunotherapeutics organisera un webcast avec des experts internationaux du cancer du poumon le 4 novembre 2026



Nantes, France, 19 octobre 2026 – 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui la publication de l’abstract sélectionné pour une présentation orale lors du prochain congrès annuel 2026 de l'ESMO, dévoilant les résultats de Topline de l'étude clinique académique internationale de Phase 2 Combi-TED, promue par FoRT. Cette étude évalue Tedopi® (OSE2101), en combinaison avec une chimiothérapie ou un anti-PD1, en 2ème ligne de traitement chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (CPNPC).