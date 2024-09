OSE Immunotherapeutics annonce le lancement international d’Artemia, l’étude de Phase 3 d’enregistrement du vaccin thérapeutique Tedopi® en deuxième ligne de traitement du cancer du poumon non à petites cellules

• Démarrage de l’étude aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni après l’approbation des autorités réglementaires de 14 pays.

• Présentations ‘Trial in Progress’ à la conférence ‘2024 World Conference on Lung Cancer’ (WCLC) à San Diego et au congrès ‘European Society for Medical Oncology Congress 2024’ (ESMO) à Barcelone.



Nantes, France, le 10 septembre 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce le lancement de son étude clinique internationale de Phase 3, nommée ‘Artemia’, évaluant Tedopi®, vaccin thérapeutique contre le cancer ‘prêt à l’emploi’ à base de néo-épitopes, en deuxième ligne de traitement chez des patients souffrant d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Le dossier de l’étude, revu et approuvé par les agences de santé internationales de 14 pays (États-Unis, Canada, Europe et Royaume Uni) est un essai pivot visant à soutenir l’enregistrement de Tedopi®, associé au test diagnostic compagnon destiné à identifier les patients HLA-A2 positifs.