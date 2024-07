OSE Immunotherapeutics annonce la publication de résultats précliniques d’efficacité de Lusvertikimab dans la Leucémie Aiguë Lymphoblastique dans le journal ‘Blood’

Nantes, France, le 1er juillet 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce aujourd’hui la publication dans ‘Blood’ d’un article sur les dernières données précliniques d’efficacité de l’utilisation de son antagoniste du récepteur à l’IL-7 (IL-7R), Lusvertikimab (OSE-127), dans le traitement de la Leucémie Aiguë Lymphoblastique à cellules précurseurs B et T (LAL-B et -T). ‘Blood’ est une revue scientifique à Comité de lecture publiée par l’American Society of Hematology.