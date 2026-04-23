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OSE Immunotherapeutics annonce la présentation des résultats de l'étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi® dans le cancer de l’ovaire au Congrès 2026 de l’ASCO
information fournie par Boursorama CP 23/04/2026 à 07:30

Nantes, France, 23 avril 2026 – 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que les résultats de l’essai clinique international de Phase 2 TEDOVA de Tedopi® dans le cancer de l’ovaire, promu par ARCAGY-GINECO, ont été sélectionnés pour une présentation orale au Congrès 2026 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra à Chicago, Illinois, Etats-Unis, du 29 mai au 2 juin 2026.

Pr Alexandra Leary, PhD, Cheffe Adjointe du Département de médecine oncologique de Gustave Roussy, oncologue spécialisée dans les cancers gynécologiques, Présidente du groupe GINECO et Investigatrice Principale de l’étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi®, présentera les résultats de l’étude TEDOVA évaluant Tedopi® comme traitement de maintenance du cancer de l’ovaire.

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