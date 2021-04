Nantes, le 6 avril 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la première publication sur OSE-230, une nouvelle approche innovante de la résolution de l'inflammation chronique et sévère, dans Science Advances.



L'article, intitulé : "Agonist anti-ChemR23 mAb reduces tissue neutrophil accumulation and triggers chronic inflammation resolution" (1) rapporte les données de découverte et précliniques d'OSE-230, un anticorps agoniste de ChemR23, ou « chemerin chemokine-like receptor 1 » (CMKLR1), un récepteur couplé aux protéines G (GPCR) exprimé sur les cellules immunitaires myéloïdes modulatrices de l'inflammation.