OSE Immunotherapeutics annonce la création d’un Conseil scientifique international

• Un Conseil scientifique alliant les expertises de scientifiques renommés et de leaders d’opinion internationaux dans les domaines de l’immunologie, de l’immuno-oncologie, de l’inflammation et de l’immunothérapie.



• Le Conseil scientifique travaillera en collaboration avec l’Équipe de direction de la Société et conseillera son Conseil d’administration sur la stratégie à mener sur les plans scientifique, médical, translationnel et de développement.



• Le Conseil scientifique est composé des membres suivants :

Pr. Wolf-Hervé Fridman (Université de Paris), Dr. Sophie Brouard (CRTI, Nantes), Dr. Bernard Malissen (CIML, Marseille), Pr. Miriam Merad (Mount Sinai, New-York),

Pr. Charles Serhan (Harvard, Boston), Dr. Jennifer Wargo (MT Anderson Cancer Center, Houston).