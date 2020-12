Nantes, le 21 décembre 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de phase 2 évaluant OSE-127/S95011, antagoniste du récepteur à l'IL-7, chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique active modérée à sévère.



"L'inclusion du premier patient dans cette phase 2 est une étape clé dans le développement clinique d'OSE-127/S95011. Cette étude est fondée sur une base solide avec des résultats de phase 1 encourageants et un mécanisme d'action innovant et différentié d'OSE-127/S95011, seul anticorps monoclonal doté de propriétés purement antagonistes de l'IL-7R. Nous sommes impatients de confirmer l'efficacité du produit dans la large population de patients souffrant de rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l'intestin, chronique et invalidante, qui touche chaque année 12,2 personnes sur 100 000* », commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.