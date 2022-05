OSE Immunotherapeutics annonce l’inclusion du premier participant dans une étude de Phase 1 de VEL-101/FR104, un médicament innovant évalué dans l’immunosuppression en transplantation rénale

Une étude de Phase 1 promue et menée par Veloxis Pharmaceuticals, Inc., le partenaire d’OSE Immunotherapeutics dans la transplantation



Nantes, France – 18 mai 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce qu’un premier participant a reçu sa première dose du produit dans une étude de Phase 1 de VEL-101/FR104 [NCT05238493], un essai promu et mené par son partenaire dans la transplantation, Veloxis Pharmaceuticals, Inc., une société de Asahi Kasei. VEL-101/FR104 est un immunosuppresseur de maintenance innovant développé dans la prévention du rejet aigu chez les patients transplantés rénaux.