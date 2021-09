OSE Immunotherapeutics annonce l'accord de délivrance d'un nouveau brevet sur Tedopi® aux États-Unis

Ce brevet renforce la propriété intellectuelle de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules jusqu'en 2035



Nantes, le 7 septembre 2021 - 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a octroyé l'accord de délivrance d'un nouveau brevet portant sur Tedopi®, une combinaison de néo-épitopes, protégeant l'induction d'une réponse précoce des lymphocytes T mémoires dans l'utilisation du produit dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules chez les patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protègera le produit jusqu'en 2035.