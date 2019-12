OSE Immunotherapeutics annonce des résultats positifs de l'étude clinique de Phase 1 d'OSE-127, antagoniste du récepteur à l'IL-7

Démarrage en 2020 de deux études cliniques de Phase 2 prévues dans la rectocolite hémorragique et le syndrome de SjögrenNantes, le 2 décembre 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce des résultats positifs à l'issue de son étude clinique de Phase 1d'OSE-127, un anticorps monoclonal humanisé antagoniste, au mécanisme d'action différenciant avec des propriétés purement antagonistes du récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 7 (IL-7R). Des études précliniques avaient montré un effet antagoniste puissant d'OSE-127 sur les lymphocytes T effecteurs, responsables de maladies auto-immunes.Les résultats de l'étude clinique de Phase 1 d'OSE-127 montrent un bon profil de sécurité et de tolérance du produit. Tous les paramètres de pharmacocinétique et de pharmacodynamique sont cohérents et dose-proportionnels aux différentes doses croissantes testées jusqu'à 10 mg/kg. Ces données vont permettre de déterminer le schéma d'administration qui sera utilisé dans chacun des deux essais cliniques de Phase 2 envisagés dans la rectocolite hémorragique et dans le syndrome de Sjögren, et dont le démarrage est prévu en 2020.