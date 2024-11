OSE Immunotherapeutics Annonce des Résultats Cliniquement Probants et Statistiquement Significatifs de l’Étude de Phase 2 de l’Anticorps Anti-IL7R Lusvertikimab pour le Traitement de la Rectocolite Hémorragique

• Lusvertikimab a atteint le critère principal (amélioration du score de Mayo modifié) pour chaque dose testée pendant la période d’induction du traitement de 10 semaines dans l’étude de Phase 2 randomisée en double aveugle CoTikiS.

• Résultats positifs très favorables sur les critères secondaires principaux, montrant un taux significativement élevé de rémission endoscopique et clinique.

• Pour toutes les doses et dans tous les groupes de patients, Lusvertikimab a démontré un profil favorable de tolérance et de sécurité pendant la période d’induction et pendant les 24 semaines supplémentaires d’extension du traitement (34 semaines au total) sans signal de sécurité spécifique identifié.

• Première étude d’efficacité positive d’un anticorps monoclonal anti-IL7R, ouvrant la voie au développement d’un antagoniste IL-7 potentiel first-in-class dans les maladies auto-immunes et inflammatoires.



Nantes, France, le 4 novembre 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce aujourd’hui des résultats positifs de la phase d’induction de CoTikiS, l’étude de Phase 2 randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo, avec Lusvertikimab (OSE-127) démontrant une forte efficacité et un profil de sécurité favorable dans la rectocolite hémorragique active (RCH) modérée à sévère.