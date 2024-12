OSE Immunotherapeutics annonce des avancées cliniques positives de Tedopi®, son vaccin thérapeutique contre le cancer en développement avancé

• ARTEMIA : Protocole de l’essai clinique approuvé au niveau mondial. Une majorité de pays ouverts et de sites activés, la totalité prévue au premier semestre 2025. Premiers patients inclus dans cette étude internationale de Phase 3 d’enregistrement de Tedopi® en monothérapie en deuxième ligne du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

• TEDOVA : Fin du recrutement des patientes dans l’étude de Phase 2 de Tedopi® en monothérapie ou en combinaison avec Keytruda® dans le cancer de l’ovaire ; étude promue et menée par le groupe français de cliniciens en oncologie ARCAGY-GINECO. Résultats attendus au deuxième trimestre 2026.

• CombiTED : Fin du recrutement des patients dans l’étude de Phase 2 de Tedopi® en combinaison avec Opdivo® en deuxième ligne de traitement du CPNPC prévue au premier trimestre 2025 ; étude promue et menée par la fondation italienne FoRT. Résultats attendus au deuxième semestre 2026.

• TEDOPaM : Fin du recrutement des patients dans l’étude de Phase 2 de Tedopi® en combinaison avec une chimiothérapie dans l’adénocarcinome pancréatique avancé ou métastatique l’année dernière ; étude promue et menée par le groupe français de cliniciens en oncologie GERCOR. Résultats attendus au premier semestre 2025.