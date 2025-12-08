OSE Immunotherapeutics amende un accord de partenariat avec Abbvie

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a dévoilé un amendement à son accord de partenariat avec l’Américain Abbvie sur ABBV-230, un anticorps monoclonal conçu pour traiter l’inflammation chronique sévère, actuellement en phase de développement clinique. Ainsi, OSE Immunotherapeutics va reprendre le contrôle du développement précoce de ce produit, et Abbvie conserve ses droits pour en mener le développement futur et sa commercialisation après la réussite de la phase 1 clinique.

Les conditions commerciales restent inchangées, en revanche, au niveau des paiements d'étapes, la société française n'en recevra pas à l'initiation d'une étude clinique de phase 1. Elle devient toutefois éligible à des paiements d'étapes aux phases ultérieures du développement si Abbvie décide de poursuivre le développement au-delà de la phase 1.

