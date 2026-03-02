OSE Immunotherapeutics accélère son recentrage stratégique autour de ses principaux leviers de création de valeur en phase avancée: Lusvertikimab et Tedopi®

• Dépriorisation de certains programmes précoces non stratégiques, conformément au plan stratégique à 3 ans 2026–2028 précédemment annoncé

• Aucun impact sur la visibilité financière ni sur la stratégie de financement, aucun jalon associé à ces programmes n’étant attendu sur cette période de trois ans

• Investissements concentrés sur les actifs à forte valeur et à un stade avancé de développement : lusvertikimab et Tedopi®

• Multiples jalons cliniques attendus entre 2026 et 2028





Nantes, France, 2 mars 2026 – 18h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) annonce aujourd’hui un réalignement ciblé de son portefeuille de R&D conformément au plan stratégique 2026–2028 précédemment annoncé. La Société met en pause le développement d’OSE 230, permettant à OSE de concentrer ses ressources sur les actifs à fort potentiel et en phase avancée : lusvertikimab (OSE 127) et Tedopi®. Ces deux produits devraient générer plusieurs jalons cliniques au cours des trois prochaines années.