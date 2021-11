OSE Immunotherapeutics a présenté des nouvelles données translationnelles de Tedopi® et des données précliniques du programme bifonctionnel associant anti-PD-1 et IL-7

Au 36ème Congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer)



Nantes, France, le 16 novembre 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) a présenté des nouvelles données translationnelles sur Tedopi® (vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes) dans le cancer du poumon non à petites cellules et les dernières données sur son programme préclinique BiCKI®-IL-7 (anticorps bifonctionnel associant anti-PD-1 et IL-7) au 36ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui s’est tenu à Washington D.C. (et en virtuel) du 10 au 14 novembre 2021.