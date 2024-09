Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: trésorerie renforcée et revenus accrus information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé hier soir un renforcement de sa trésorerie à 80,7 millions d'euros à la fin juin, lui assurant une visibilité financière jusqu'en 2027.



La société de biotechnologie, spécialisée dans l'immuno-oncologie, dit avoir fait rentrer plus de 90 millions d'euros de 'cash' non dilutif dans ses caisses au cours du premier semestre.



L'entreprise rappelle avoir consolidé sa trésorerie avec 48 millions de dollars liés à la signature de l'accord mondial de collaboration et de licence avec AbbVie .



S'ajoutent à ce montant les 13,5 millions d'euros liés à la signature de l'accord avec Boehringer Ingelheim, ainsi qu'un paiement unique de 25,3 millions de la part du laboratoire allemand.



OSE dit avoir également bénéficié de 5,8 millions d'euros de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2023 et de 8,4 millions d'euros de financement public.



La biotech souligne que ces fonds vont lui permettre de financer son étude de phase 3 sur son vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon Tedopi et de continuer à investir dans d'autres programmes cliniques propriétaires.



Dans le même temps, le produit des activités de la société de biotechnologie a atteint 82,5 millions d'euros, contre 1,3 million un an plus tôt, là encore aidé par la conclusion de ses accords de licence.



L'action grimpait de presque 3% vendredi suite à la parution de ces résultats décrits comme 'remarquables' par la direction de la société, ce qui porte à 87% ses gains depuis le début de l'année, pour une valorisation boursière qui atteint quasiment 175 millions d'euros.





