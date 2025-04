OSE Immuno: présente ses avancées en immuno-oncologie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 18:31









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd'hui que les dernières données précliniques sur OSE-Cytomask et sur CLEC-1, deux programmes précliniques novateurs, ont été sélectionnées pour présentation poster au congrès annuel 2025 de l'AACR (American Association for Cancer Research) qui se tiendra à Chicago du 25 au 30 avril.



OSE-CYTOMASK est une technologie qui contribue à améliorer la sécurité et l'efficacité des traitements anticancéreux. CLEC-1 est un nouveau type de point de contrôle immunitaire qui est un récepteur présent sur certaines cellules myéloïdes et endothéliales



'Nous sommes très heureux de présenter les dernières avancées de deux de nos programmes précliniques novateurs qui témoignent de notre engagement fort dans une recherche innovante', a commenté Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D d'OSE Immunotherapeutics.





