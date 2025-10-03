OSE Immuno nomme Marc Le Bozec directeur général par intérim
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 09:15
Nicolas Poirier conserve néanmoins son poste de directeur scientifique au sein de la société de biotechnologie. Le conseil d'administration a lancé un processus de recrutement pour identifier un nouveau directeur général permanent.
Le conseil d'administration a chargé Marc Le Bozec de mener une revue stratégique des activités d'OSE, en mettant l'accent sur la maximisation de la valeur dans le cadre des partenariats, des finances et des programmes de développement clinique.
Marc Le Bozec accompagne aujourd'hui de nombreuses entreprises du secteur des biotech en tant que conseil, administrateur et investisseur. Entre 2015 et 2023, il a créé et géré deux fonds d'investissement biotech au sein de Financière Arbevel.
Valeurs associées
|7,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
