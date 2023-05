Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ose Immuno: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 16:58









(CercleFinance.com) - Ose Immunotherapeutics cède un peu moins de 1% à Paris, alors qu'Invest Securities a confirmé ce matin sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 10,3 à 8,26 euros.



L'analyste rapporte que vendredi après Bourse, OSE Immuno a annoncé avoir récupéré les droits d'OSE-127 après que Servier a décidé de ne pas poursuivre les développements de cet actif après l'échec de la phase IIa dans le syndrome de Sjögren.



' Pour rappel, en 2016, les deux groupes étaient entrés dans une collaboration pour adresser des maladies auto-immunes avec OSE-127 dans le cadre de 2 études cliniques menées en parallèle. Servier avait posé une option de licence sur OSE-127 qu'elle a donc décidé de ne pas exercer, annulant par la même le potentiel d'un milestone de 15mE associé ', indique l'analyste.



Invest Securities ajuste ainsi son modèle en retirant la ligne du programme concernant le syndrome de Sjögren mais reste positif au regard du potentiel que représente l'ensemble du pipeline d'OSE.







