OSE Immuno et la Fondation FoRT annoncent la randomisation d’un premier patient dans l’étude clinique de phase 2 évaluant Tedopi® en association avec Opdivo® (nivolumab) dans le cancer du poumon non à petites cellules

• Un essai clinique mené sous la promotion de la fondation italienne en oncologie, FoRT, avec le soutien de Bristol Myers Squibb et d’OSE Immunotherapeutics.

• Une étude pour explorer une stratégie de combinaison de Tedopi® avec Opdivo®, un checkpoint inhibiteur ciblant le récepteur PD-1, en deuxième ligne de traitement chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules métastatique, après une première ligne de chimio-immunothérapie.



Nantes, France, le 17 novembre 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) et FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) annoncent aujourd’hui la randomisation du premier patient dans l’étude clinique de phase 2 évaluant Tedopi® en combinaison avec Opdivo® ou avec une chimiothérapie en traitement de deuxième ligne chez des patients atteints d’un cancer du poumon métastatique non à petites cellules.