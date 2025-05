OSE Immuno: collaboration autour des thérapies à base d'ARNm information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:34









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd'hui une collaboration stratégique avec la société Inside Therapeutics, basée à Angoulême/Bordeaux, et le laboratoire MiNT, basé à Angers, pour développer des thérapies à base d'ARNm et accélérer le développement de nanomédicaments.



OSE Immunotherapeutics conduira un programme de 36 mois appelé ' HexARN ' visant à relever les défis des traitements à base d'ARN, en particulier celui de molécules d'ARN encapsulées dans des nanoparticules lipidiques.



Le programme HexARN permettra à OSE Immunotherapeutics de développer des traitements à ARN et des modes d'administration innovants pour ajuster les réponses immunitaires dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, en capitalisant sur les avantages des traitements à ARN par rapport aux approches thérapeutiques conventionnelles à base d'anticorps.





