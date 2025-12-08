 Aller au contenu principal
Ose Immuno amende son accord avec AbbVie sur ABBV-230
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 08:17

OSE Immunotherapeutics annonce un amendement à son accord de partenariat avec AbbVie sur ABBV-230, un anticorps monoclonal conçu pour traiter l'inflammation chronique sévère, actuellement en phase de développement préclinique.

Selon cet amendement, OSE Immuno reprend le contrôle du développement précoce d'ABBV-230 et AbbVie conserve ses droits pour mener le développement futur et la commercialisation du produit après la réussite de la phase 1 clinique.

OSE Immuno ne recevra plus le paiement d'étape prévu à l'initiation d'une étude clinique de phase 1, mais elle devient éligible à des paiements d'étape aux phases ultérieures du développement si AbbVie décide de poursuivre le développement au-delà de la phase 1.

"Cette nouvelle approche traduit l'intérêt commun des deux partenaires pour le potentiel d'ABBV-230 et aligne les responsabilités du développement selon les expertises clés de chaque société", explique la société française de biotechnologie.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
4,8940 EUR Euronext Paris -2,51%
