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OSE Immuno affiche des résultats de phase 2 positifs dans le cancer de l'ovaire
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 08:02

OSE Immunotherapeutics annonce les résultats positifs de Topline de l'étude de Phase 2 TEDOVA qui évalue Tedopi (OSE2101), seul ou en combinaison avec pembrolizumab, en traitement d'entretien chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute platine sensible (PSOC), le critère principal d'évaluation ayant été atteint.

Les résultats ont ainsi montré une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression pour la combinaison Tedopi-pembrolizumab par rapport à la prise en charge standard (4,1 mois contre 2,8 mois). En comparant les deux groupes d'étude, l'ajout de pembrolizumab à Tedopi a permis de réduire de 28% le risque de progression ou de décès.

La société biopharmaceutique précise cependant que la combinaison du pembrolizumab et de Tedopi a été associée à une augmentation de la fréquence des effets indésirables, notamment des événements d'origine immunitaire, cohérente avec le mécanisme d'action de l'immunothérapie.

Ces résultats seront présentés le 30 mai lors du congrès annuel 2026 de l'ASCO à Chicago par le Pr Alexandra Leary, investigatrice principale de l'étude. Par ailleurs, OSE organisera le 10 juin un webcast avec des leaders d'opinion afin d'évoquer le potentiel de Tedopi pour les patients atteints de divers cancers.

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