Oscars-Renée Zellweger désignée meilleure actrice pour "Judy"

LOS ANGELES, 10 février (Reuters) - L'actrice Renée Zellweger a remporté dimanche à Los Angeles l'Oscar de la meilleure actrice pour son incarnation de la légende d'Hollywood Judy Garland, dans le film "Judy". Il s'agit de la deuxième statuette des Oscars pour Renée Zellweger, 50 ans, qui avait été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour "Retour à Cold Mountain" en 2004. (Jill Serjeant, version française Arthur Connan)

