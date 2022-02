Oscars-Le film Netflix "The Power of the Dog" en tête des nominations

Dans la catégorie du meilleur acteur, on retrouve Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick...Boom!"), Will Smith ("La Méthode Williams") et Denzel Washington ("Macbeth"), tandis que Jessica Chastain ("Dans les yeux de Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") et Kristen Stewart ("Spencer") concourent pour l'Oscar de la meilleure actrice.

