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Oscar Health s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 12:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de l'assureur santé Oscar Health

OSCR.N progresse de 13% à 34,02 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice de 1,10 dollar par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 39 cents par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 4,88 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 4,75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** OSCR revoit à la baisse ses prévisions annuelles concernant le taux de sinistralité médicale – la part des primes consacrée au remboursement des soins – à une fourchette comprise entre 81,5% et 82,5%, contre une estimation précédente comprise entre 82,4% et 83,4%

** La société table désormais sur un résultat d'exploitation annuel compris entre 500 millions (XX,XX millions d'euros) et 700 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre ses prévisions antérieures de 250 millions (XX,XX millions d'euros) à 450 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** Depuis le début de l'année et jusqu'à la dernière clôture, le cours de l'action a plus que doublé

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OSCAR HEALTH RG-A
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