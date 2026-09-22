Oscar Health recule suite à la répression des fraudes liées à l’Obamacare ; un analyste qualifie cette vague de ventes massives de « trop punitive »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action de l'assureur santé Oscar Health

OSCR.N recule de 1,8 % à 30,74 dollars

** L'administration Trump suspend les adhésions à l'Obamacare pour plus de 760.000 personnes qu'elle estime avoir adhéré de manière frauduleuse

** Le mois dernier, les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) ont annulé environ 315.000 contrats d'assurance santé et devraient examiner entre 419.000 et 450.000 autres adhésions afin de vérifier l'éligibilité des souscripteurs

** Les analystes de Baird estiment que l’annonce des CMS est « conforme, voire légèrement favorable, aux hypothèses envisagées dans les orientations de l’OSCR », ce qui rend la chute du cours de l’action d’aujourd’hui « excessivement sévère »

** L’OSCR avait déjà signalé environ 1 million d’adhérents potentiellement non autorisés; le nombre d’adhérents concernés annoncé par les CMS, soit environ 760.000, est donc inférieur aux craintes initiales et est considéré comme un signe modérément positif, selon Baird

** Le CMS estime que les inscriptions non autorisées pourraient entraîner jusqu’à 6,6 milliards de dollars de dépenses fédérales indûment engagées en 2026, tandis que l’administration affirme que sa lutte contre la fraude pourrait permettre d’économiser environ 2,2 milliards de dollars aux contribuables

** À la clôture d'hier, le cours de l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année