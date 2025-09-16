Oscar Health chute après la vente d'une dette convertible de 355 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre -

** Les ont baissé de 3,8 % à 18,01 $ avant la cloche, l'ayant augmentation de capital

** OSCR, qui a lancé mardi le prix () de ses obligations convertibles à 5 ans à 2,25 % d'un montant de 355 millions de dollars

offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 2,25 % d'un montant de 355 millions de dollars

** Le prix de conversion initial est fixé à 24,82 $, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 18,73 $

** OSCR, qui a lancé () une offre de 350 millions de dollars fin lundi, a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour soutenir l'expansion future alimentée par des initiatives stratégiques axées sur l'IA, la réduction du coût des soins et l'amélioration de la qualité de vie des patients

** Les fonds soutiendront également les opportunités de croissance, y compris l'extension potentielle des crédits d'impôt sur les primes améliorées, indique la société

** Elle utilisera ~29,8 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond initial de 37,46 dollars est le double de la dernière vente de l'action

** Jusqu'à lundi, l'action a augmenté de 39 % depuis le début de l'année

** La note moyenne des 10 analystes couvrant OSCR est de

10 analystes couvrant OSCR est "hold" et le PT médian est de 11 $, selon les données de LSEG