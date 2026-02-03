 Aller au contenu principal
Orsted vend ses activités terrestres européennes à CIP pour 1,44 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:18

Orsted, spécialiste mondial de l'éolien en mer, a signé un accord avec Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), via son cinquième fonds phare, Copenhagen Infrastructure V (CI V), pour céder l'intégralité de ses activités terrestres (onshore) en Europe. La valeur totale de la transaction s'élève à 1,44 milliard d'euros (10,7 MdsDKK), avec une clôture prévue au deuxième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.

En s'ajoutant à la cession de 50% de Hornsea 3 et à l'accord de cession de 55% de Changhua 2, Orsted a désormais signé les trois transactions piliers précédemment annoncées.

Le groupe danois a ainsi finalisé son programme de cession comme prévu et a considérablement renforcé ses bases financières.

Avec la vente de ses activités terrestres européennes, Orsted a signé, au cours de la période 2025-2026, des transactions dont le produit total s'élève à environ 46 MdsDKK, dépassant ainsi l'objectif de l'entreprise qui visait plus de 35 Mds DKK sur cette période.

Avec cette transaction, Orsted va désormais se recentrer sur ses projets d'éolien en mer dans ses marchés européens clés, où d'importantes capacités devraient faire l'objet d'appels d'offres dans les années à venir.

Le groupe a développé ses activités terrestres européennes en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, et couvrent des projets d'éolien terrestre, d'énergie solaire et de stockage par batterie. Elles comprennent une capacité opérationnelle de 578 MW, ainsi que 248 MW en cours de construction et un portefeuille de projets en développement.

