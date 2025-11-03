Orsted vend à Apollo une participation de 50 % dans un parc éolien au Royaume-Uni pour 6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'accord, le commentaire de l'entreprise, le contexte dans les paragraphes 2-5)

Le danois Orsted

ORSTED.CO a déclaré lundi qu'il avait accepté de vendre une participation de 50 % dans le parc éolien offshore britannique Hornsea 3 pour 39 milliards de couronnes danoises (6,09 milliards de dollars), ce qui est largement considéré comme une mesure cruciale pour éviter une dégradation de la cote de crédit. Orsted, le plus grand développeur d'éoliennes offshore au monde, cherche à restaurer la confiance des investisseurs alors qu'il est confronté à la hausse des coûts due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'inflation, ainsi qu'à l'incertitude provoquée par l'opposition du président américain Donald Trump aux énergies renouvelables.

La société a déclaré dans un communiqué qu'elle avait vendu sa participation dans le projet de 8,5 milliards de livres (11,41 milliards de dollars) à Apollo Global Management APO.N , cotée à New York, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs, laissant Orsted avec une participation de 50%.

"La transaction représente une étape clé dans le plan de financement d'Orsted et équilibre les objectifs clés des partenariats et des désinvestissements en mettant l'accent sur la gestion du capital", a déclaré Orsted dans un communiqué. En octobre, Orsted a levé 9,4 milliards de dollars par le biais d'une émission de droits fortement escomptée pour consolider son bilan, et a ensuite annoncé qu'elle réduirait environ un quart de sa main-d'œuvre d'ici la fin de l'année 2027.

(1 dollar = 0,7451 livre)

(1 couronne danoise = 0,1164 livre)