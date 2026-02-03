Orsted : le tribunal fédéral américain autorise la reprise du projet Sunrise Wind
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:17
La décision du tribunal permettra au projet Sunrise Wind de redémarrer immédiatement les activités impactées, tandis que le procès de fond contestant l'ordre du directeur du BOEM du 22 décembre 2025 suit son cours.
Sunrise Wind déterminera comment collaborer avec l'administration américaine afin de parvenir à une résolution rapide et durable.
En décembre dernier, le BOEM et le Département de la Guerre des Etats-Unis avaient pris la décision de suspendre ce projet affirmant que la taille et le mouvement des éoliennes créent des interférences radar. Ces interférences pourraient masquer des menaces aériennes ou maritimes, empêchant les autorités de surveiller efficacement les côtes américaines.
Le projet reprendra les travaux de construction dès que possible, en faisant de la sécurité sa priorité absolue, afin de fournir une énergie abordable et fiable à l'Etat de New York.
Sunrise Wind développe un projet éolien offshore aux Etats-Unis. Elle dispose d'un contrat d'achat sur 25 ans pour livrer 924 MW à l'Etat de New York. Situé au large de Long Island, ce parc éolien doit alimenter environ 600 000 foyers new-yorkais et est achevé à près de 45 %.
En janvier dernier, Orsted a révélé que la suspension de ce projet entraînait un impact financier de plus d'1 million de dollar par jour.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq. .IXIC : * PALANTIR ... Lire la suite
-
Le géant français de la publicité Publicis a dépassé ses objectifs en 2025, grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), mais est sanctionné en Bourse après des prévisions plus prudentes pour l'année en cours. Le revenu net du groupe (le chiffre ... Lire la suite
-
Un juge américain examinera mercredi la requête de victimes du criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein, qui veulent fermer l'accès au site gouvernemental consacré à l'affaire après la publication de leurs noms dans des documents désormais publics. "Je ... Lire la suite
-
Le Kremlin dit que l'Inde n'a donné aucune indication sur un éventuel arrêt des achats de pétrole russe
Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir reçu aucune information de l'Inde concernant un éventuel arrêt de ses achats de pétrole russe, à la suite de l'annonce par Donald Trump d'un accord commercial avec New Delhi. "Jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucune déclaration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer