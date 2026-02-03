 Aller au contenu principal
Orsted : le tribunal fédéral américain autorise la reprise du projet Sunrise Wind
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:17

Hier, le tribunal de district des Etats-Unis pour le district de Columbia a accordé l'injonction préliminaire demandée par Sunrise Wind LLC (filiale du groupe énergétique danois Orsted) concernant l'ordre de suspension du 22 décembre 2025 émis par le directeur du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du département de l'Intérieur.

La décision du tribunal permettra au projet Sunrise Wind de redémarrer immédiatement les activités impactées, tandis que le procès de fond contestant l'ordre du directeur du BOEM du 22 décembre 2025 suit son cours.

Sunrise Wind déterminera comment collaborer avec l'administration américaine afin de parvenir à une résolution rapide et durable.

En décembre dernier, le BOEM et le Département de la Guerre des Etats-Unis avaient pris la décision de suspendre ce projet affirmant que la taille et le mouvement des éoliennes créent des interférences radar. Ces interférences pourraient masquer des menaces aériennes ou maritimes, empêchant les autorités de surveiller efficacement les côtes américaines.

Le projet reprendra les travaux de construction dès que possible, en faisant de la sécurité sa priorité absolue, afin de fournir une énergie abordable et fiable à l'Etat de New York.

Sunrise Wind développe un projet éolien offshore aux Etats-Unis. Elle dispose d'un contrat d'achat sur 25 ans pour livrer 924 MW à l'Etat de New York. Situé au large de Long Island, ce parc éolien doit alimenter environ 600 000 foyers new-yorkais et est achevé à près de 45 %.

En janvier dernier, Orsted a révélé que la suspension de ce projet entraînait un impact financier de plus d'1 million de dollar par jour.

