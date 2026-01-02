Orsted lance une offensive judiciaire contre Washington pour sauver son projet éolien
Il y a dix jours, l'administration Trump avait brutalement gelé les baux de cinq parcs en construction sur la côte Est, invoquant des impératifs de sécurité nationale. Cette décision a immédiatement fait chuter le secteur en bourse, faisant d'Orsted le bonnet d'âne des grandes capitalisations européennes pour 2025 : -62% sur l'année. Pour les promoteurs, ce coup d'arrêt porte la marque de Donald Trump, critique féroce des éoliennes qu'il juge inefficaces et inesthétiques.
Le Danois pointe l'absurdité du calendrier : le projet est achevé à 87% et la production d'électricité devait débuter en janvier 2026. "Revolution Wind a dépensé et engagé des milliards de dollars en se fiant à un processus d'examen approfondi et a répondu à toutes les demandes", s'insurge le groupe.
La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Columbia par la coentreprise, détenue à parts égales avec Skyborn Renewables. Le groupe sortait pourtant d'une zone de turbulences, après une recapitalisation de 9,4 milliards de dollars (60 milliards de couronnes) l'an dernier pour pallier l'inflation et la hausse des taux. Si les élus démocrates et les industriels dénoncent une mesure injustifiée, le département de l'Intérieur reste inflexible. Il s'appuie sur des rapports du Pentagone affirmant que les pales géantes et les tours brouillent les radars, compliquant la détection des menaces aériennes et maritimes. Sunrise Wind, une autre filiale d'Orsted visée par ces suspensions, étudie actuellement les recours possibles.
