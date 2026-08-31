Ørsted lance l'un des plus grands parcs éoliens offshore en Allemagne

Le parc éolien offshore allemand Borkum Riffgrund 3 d'Ørsted et Nuveen Infrastructure a été mis en service et est désormais en exploitation commerciale.

Avec une capacité installée de 913 MW, le projet est l'un des plus grands parcs éoliens offshore actuellement en activité en Allemagne.

Le projet fait progresser le programme de construction éolienne offshore d'Ørsted de 8,1 GW, qui portera l'entreprise à un total de plus de 18 GW de capacité éolienne offshore installée.

Borkum Riffgrund 3 est le sixième parc éolien offshore opérationnel d'Ørsted en Allemagne, après le projet Wind 3 de 253 MW, lancé début 2025 et également détenu conjointement par Ørsted et Nuveen.

Ørsted est le principal opérateur éolien offshore d'Allemagne, représentant environ 25% de la capacité éolienne offshore installée du pays.

Nuveen Infrastructure est l'un des plus grands gestionnaires d'investissements dans les infrastructures au monde, avec plus de 40 milliards USD d'actifs sous gestion.

Patrick Harnett, directeur de la construction chez Ørsted, a déclaré : "Avec Borkum Riffgrund 3 désormais opérationnel, nous avons livré un projet emblématique pour l'Allemagne et l'Europe de l'éolien offshore, tout en progressant davantage sur notre portefeuille de construction de 8,1 GW. Le projet démontre comment l'éolien offshore à grande échelle peut renforcer la sécurité énergétique en Allemagne et en Europe en alimentant les entreprises et les habitations."