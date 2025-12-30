Ørsted finalise la cession de 50% du parc éolien Hornsea 3 à Apollo
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 12:17
Ørsted a officialisé la vente d'une participation de 50% dans le parc éolien en mer Hornsea 3 au gestionnaire d'actifs Apollo. Cette transaction, d'une valeur totale d'environ 39 milliards de couronnes danoises, s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la structure du capital et de gestion rigoureuse des investissements.
L'accord prévoit qu'Apollo finance la moitié des coûts liés au contrat d'Ingénierie, d'Approvisionnement et de Construction (IAC) du projet de 2,9 gigawatts (GW). Un premier versement de 20 milliards de couronnes danoises interviendra dès la clôture de l'opération, prévue avant la fin de l'année.
Ørsted conservera la maîtrise d'oeuvre de la construction ainsi que la maintenance à long terme. Selon Trond Westlie, le Directeur Financier, cette opération constitue un "jalon important pour Ørsted" dans la réalisation de son programme de cessions. Le groupe maintient ses prévisions d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) pour l'exercice 2025 malgré l'ampleur de ce désinvestissement.
Le titre cède près de 1,3% à Copenhague et affiche un repli de près de 63% depuis le début de l'année.
