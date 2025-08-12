Orsted en berne, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 16:49









(Zonebourse.com) - Orsted cède 1% aujourd'hui à Copenhague et le titre affiche même un repli de l'ordre de 34% depuis le début de l'année. Dans ce contexte, AlphaValue dégrade son conseil sur le titre, passant de 'achat' à 'accumuler', avec un objectif de cours inchangé de 272 DKK.



Cette révision reflète l'intégration d'une augmentation de capital de 60 milliards DKK, correspondant à une dilution de 45% par rapport à la capitalisation boursière précédente.



Les nouvelles estimations d'EBITDA pour 2025-2027 s'alignent sur les objectifs actualisés du groupe, soit 25-28 milliards DKK en 2025, plus de 28 milliards en 2026 et plus de 32 milliards en 2027.



La note indique que l'absence de partenariat pour le projet Sunrise Wind prive Orsted d'environ 1,5 à 2 milliards USD de liquidités potentielles, ce qui pèse sur la valorisation.



L'analyste souligne également une réduction du taux de croissance à moyen terme de 5% à 4,5%, traduisant une approche plus prudente et la sortie prévue des activités onshore européennes.





