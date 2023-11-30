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Orpea-Résultats de l'augmentation de capital d'environ €3,9 mds
information fournie par Reuters30/11/2023 à 08:10

Orpea SA ORP.PA :

* RÉSULTATS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES D'ENVIRON 3,9 MILLIARDS D'EUROS GARANTIE PAR LES CRÉANCIERS NON SÉCURISÉS DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIVANT PAR COMPENSATION AVEC LEURS CRÉANCES NON SÉCURISÉES

* MONTANT BRUT, PRIME D'ÉMISSION INCLUSE, DE 3 884 212 344,65 EUROS, PAR ÉMISSION DE 64 629 157 149 ACTIONS NOUVELLES (LES « ACTIONS NOUVELLES ») AU PRIX UNITAIRE DE 0,0601 EURO PAR ACTION NOUVELLE

* AUGMENTATION DE CAPITAL D'APUREMENT S'INSCRIT DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE ARRÊTÉ PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE LE 24 JUILLET 2023

* AVAIT POUR OBJECTIF L'APUREMENT (PAR CONVERSION EN CAPITAL ET/OU REMBOURSEMENT) DE L'INTÉGRALITÉ DE L'ENDETTEMENT NON SÉCURISÉ DE LA SOCIÉTÉ, D'UN MONTANT D'ENVIRON 3,9 MILLIARDS D'EUROS

* LA RÉPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ APRÈS RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL GROUPEMENT SERAIT : GROUPEMENT : 50,13% ; CRÉANCIERS NON SÉCURISÉS : 48,84% ; FLOTTANT : 1,03%

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA

(Bureau de Gdansk)

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