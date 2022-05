ORPEA : résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires du T1 2022

Signature d’un accord de principe entre Orpea et ses principaux partenaires bancaires assurant le financement du Groupe dans le cadre d’une procédure de conciliation



Le Groupe ORPEA annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 202 clos le 31 décembre, dont la communication a été arrêtée ce jour par le Conseil d’administration. Les chiffres présentés sont en cours de procédure d’audit.



Les résultats 2021 sont présentés suivant les normes IFRS, incluant IFRS 16, et conformes aux réglementations et recommandations en vigueur.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.