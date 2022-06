ORPEA publie la synthèse du rapport de la mission d’évaluation externe sur les usages de fonds publics et les relations commerciales avec des tiers

ORPEA indique avoir mis en ligne sur son site internet la synthèse des conclusions définitives des audits des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal sur les allégations du livre Les Fossoyeurs relatives, d’une part à l’usage de fonds publics et, d’autre part, aux relations commerciales avec des tiers et notamment certains agents publics. Cette publication fait suite à celle des résultats préliminaires des audits le 26 avril 2022.



Les conclusions définitives de ces cabinets sur les thématiques de la prise en charge des résidents des EHPAD et sur le volet social seront quant à elles portées à la connaissance du public, dans le même format et selon les mêmes modalités, dans les meilleurs délais suivant leur communication à la Société au plus tard à la fin du mois de juin.





Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.