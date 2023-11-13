Orpea proposera un nouveau conseil d’administration

Orpea SA ORP.PA :
* PROPOSERA UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION APRES L’ENTREE DU « GROUPEMENT » AU CAPITAL
* PROPOSERA À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DE NOMMER EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ : CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, CNP ASSURANCES, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), MACSF EPARGNE RETRAITE, PHILIPPE GRANGEON , SIBYLLE LE MAIRE , MME FRÉDÉRIQUE MOZZICONACCI , MME MÉKA BRUNEL
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(Rédaction de Gdańsk)
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